بلوفة مدربا جديدا لعملاق الكرة المغربية

دعم الدولي الجزائري الأسبق سمير بلوفة الطاقم الفني للرجاء البيضاوي، بعدما طلب خدماته المدرب البلجيكي ويلموتس.

وكان ويلموتس قد درّب سابقا بلوفة في البطولة البلجيكية، كما بقي على اتصالات معه منذ أن شرع بلوفة في دراسة مهنة التدريب.

ويملك بلوفة صورة جيدة في بلجيكا، كما له الخبرة الكافية ليكون مدربا ناجحا مستقبلا. خاصة وأنه عمل في وقت سابق بجانب كل من الكرواتي إيفان ليكو والروماني الآخر لازلو بولوني في بلجيكا.

يذكر، أن بلوفة بصم على مشوار طيب مع المنتخب الوطني خاصة في كأس أمم إفريقيا التي جرت بتونس في 2004.

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سيكون مهاجم الخضر اسلام سليماني على موعد تنشيط مباراة الثلاثاء أمام بوركينافاسو أساسيا بعد الاداء المتوسط لبونجاح أمام جيبوتي.

وأشار الناخب الوطني جمال بلماضي. أن سليماني جاهز لتحطيم رقم كل من مهاجم الكامرون صامويل ايتو، و مهاجم كوت ديفوار ديدي دروغبا. ومن المنتظر أن يحطم اسلام رقم الثنائي كهداف لمنافسة تصفيات المونديال.

ويملك اسلام صاحب 16 هدفا إمكانية تخطي عقبة رقم ايتو الذي يملك في رصيده 17 هدفا في التصفيات، ودروغبا الذي يملك في رصيده 18 هدفا.

كما أن مهاجم ليون يملك إمكانية تحطيم رقم قياسي كأفضل هداف في الدورة. وقال بلماضي في هذا الشأن خلال العودة إلى الجزائر “ندعم سليماني للإطاحة بأرقام ايتو و دروغبا في التصفيات”.

يذكر، أن عدد من المواقع العالمية والإفريقية تغنت بما يقوم به اسلام. حيث قال موقع “الكاف”: “10 دقائق كانت كافية لإسلام سليماني لتسجيل ثنائي في شباك النيجر”. “اسلام تصدر قائمة الهدافين التاريخيين للجزائر برصيد 38 هدفا”

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