بلوفة: “مشوار الخضر مع بلماضي أكثر من رائع”

أثنى الدولي الجزائري الأسبق، سمير بلوفة، على النتائج التي حققها المنتخب الوطني، تحت قيادة الناخب الجزائري جمال بلماضي.

وصرح بلوفة، حصريا لتلفزيون “النهار”: “مشوار المنتخب الوطني تحت قيادة جمال بلماضي، أكثر من رائع”.

كما أضاف: “صحيح الأمر مؤسف فيما تعلق بالطبعة الأخيرة لكأس أمم إفريقيا، لكن لا يمكننا الفوز دائما”.

وتابع سمير بلوفة: “المنتخب الوطني، وبلماضي، لديهم من الخبرة ما يسمح لهم بتجاوز هذه الخيبة، وتقديم الأفضل في المباراة الفاصلة”.