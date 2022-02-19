بلوفة: “مشوار الخضر مع بلماضي أكثر من رائع”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى الدولي الجزائري الأسبق، سمير بلوفة، على النتائج التي حققها المنتخب الوطني، تحت قيادة الناخب الجزائري جمال بلماضي.
وصرح بلوفة، حصريا لتلفزيون “النهار”: “مشوار المنتخب الوطني تحت قيادة جمال بلماضي، أكثر من رائع”.
كما أضاف: “صحيح الأمر مؤسف فيما تعلق بالطبعة الأخيرة لكأس أمم إفريقيا، لكن لا يمكننا الفوز دائما”.
وتابع سمير بلوفة: “المنتخب الوطني، وبلماضي، لديهم من الخبرة ما يسمح لهم بتجاوز هذه الخيبة، وتقديم الأفضل في المباراة الفاصلة”.
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