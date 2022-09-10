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الرياضة

بلومي:”إقصاء الخضر من المونديال مؤامرة إفريقية”

بقلم فيصل زيان بوزيان
بلومي:”إقصاء الخضر من المونديال مؤامرة إفريقية”
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تحدث أمس الجمعة، لاعب المنتخب الوطني السابق، لخضر بلومي، عن إقصاء المنتخب الوطني، من كأس العالم بقطر 2022.

وصرح بلومي عن إقصاء الخضر عن المونديال لموقع الجزيرة:”لم نتوقع هذا الغياب، كانت لدينا ثقة كبيرة في التأهل، لكن هذه هي كرة القدم، فُزنا في الكاميرون وخسرنا في الجزائر.

وأضاف بلومي:”لا يمكن تحميل المسؤولية للاعبين أو للمدرب، المسؤول عن الإقصاء كان حملة كبيرة تعرضت لها الجزائر”.

وأوضح نجم الثمانينات:”بكل صراحة،هناك أفارقة كانوا وراء هذه الحملة ضدنا لإبعاد المنتخب عن مونديال قطر”.

وتابع بلومي في ذات الشأن بلومي:”المسؤول عن إقصاء “محاربي الصحراء” من خارج الجزائر، كانت حملة لإقصاء منتخبنا من المونديال المقبل”.

رابط دائم : https://nhar.tv/B2cUx
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