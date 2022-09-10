بلومي:”إقصاء الخضر من المونديال مؤامرة إفريقية”

تحدث أمس الجمعة، لاعب المنتخب الوطني السابق، لخضر بلومي، عن إقصاء المنتخب الوطني، من كأس العالم بقطر 2022.

وصرح بلومي عن إقصاء الخضر عن المونديال لموقع الجزيرة:”لم نتوقع هذا الغياب، كانت لدينا ثقة كبيرة في التأهل، لكن هذه هي كرة القدم، فُزنا في الكاميرون وخسرنا في الجزائر.

وأضاف بلومي:”لا يمكن تحميل المسؤولية للاعبين أو للمدرب، المسؤول عن الإقصاء كان حملة كبيرة تعرضت لها الجزائر”.

وأوضح نجم الثمانينات:”بكل صراحة،هناك أفارقة كانوا وراء هذه الحملة ضدنا لإبعاد المنتخب عن مونديال قطر”.

وتابع بلومي في ذات الشأن بلومي:”المسؤول عن إقصاء “محاربي الصحراء” من خارج الجزائر، كانت حملة لإقصاء منتخبنا من المونديال المقبل”.