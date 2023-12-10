بلومي: “آمل أن يقود بلايلي المولودية لحصد الألقاب”

أشاد لخضر بلومي، بالمستويات الكبيرة التي يقدمها يوسف بلايلي، رفقة مولودية الجزائر، في الموسم الحالي، بتسجيله 10 أهداف وصناعته 7 أخرى، خلال 9 جولات فقط.

وقال بلومي، إن بلايلي مع المولودية مذهل، ويكفي أنه وراء تصدر فريقه للبطولة بفارق كبير، مبرزا بأن ابن الباهية، كان إضافة نوعية للمولودية.

كما تمنى بلومي، في تصريح خص به “العربي الجديد” أن ينجح بلايلي في قيادة العميد للتتويج، وأضاف: ” بلايلي يعيش فترة زاهية. وآمل أن يواصل بنفس النسق لقيادة فريقه للفوز بالألقاب خلال الموسم الجاري.”

وفي المقابل، رفض بلومي، الاقرار بأحقية بلايلي في العودة إلى الخضر من عدمها. وقال: “لست في مكان المدرب بلماضي. وأرفض دوما أن أقدم اقتراحات في هذا الخصوص. ولهذا أفضل عدم تقديم رأيي”.

وختم: “أنا واثق بأن بلماضي يتابع الجميع، ولو يرى فيه (بلايلي) المقدرة على جلب الإضافة. فسيوجه له الدعوة ضمن قائمته المعنية بالمشاركة في كأس إفريقيا.”