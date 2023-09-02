بلومي أساسيا رفقة فارنسي في مواجهة فاماليكاو
بقلم كريم تيغرمت
يخوض الجزائري بشير بلومي، وناديه فارنسي، مباراة الجولة الرابعة من الدوري البرتغالي الممتاز، في مواجهة فريق فاماليكاو.
وكشفت إدارة فارنسي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر” تشكيلتها الأساسية، والتي تواجد ضمنها اسم بلومي.
وياتي اعتماد مدرب فارنسي، على نجمع الجزائري، نظير تألقه في الجولة الماضية، والتي فاز فيها فريقه بخماسية نظيفة.
Estes são os nossos 1️⃣1️⃣ “Leões de Faro” que vão iniciar a partida🦁
⏳18h00 🎥 Sport TV 1#FCFSCF #LigaPortugal #SóOsDurosVencem pic.twitter.com/QY0Odd5wcB
— SC Farense (@SCFarense_) September 2, 2023
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