بلومي أساسيا رفقة فارنسي في مواجهة فاماليكاو

يخوض الجزائري بشير بلومي، وناديه فارنسي، مباراة الجولة الرابعة من الدوري البرتغالي الممتاز، في مواجهة فريق فاماليكاو.

وكشفت إدارة فارنسي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر” تشكيلتها الأساسية، والتي تواجد ضمنها اسم بلومي.

وياتي اعتماد مدرب فارنسي، على نجمع الجزائري، نظير تألقه في الجولة الماضية، والتي فاز فيها فريقه بخماسية نظيفة.