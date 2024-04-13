بلومي أساسيا رفقة فارينزي في مواجهة فيتوريا غيماراش

يواجه الدولي الجزائري بشير بلومي، اليوم السبت، رفقة ناديه فارينزي، مضيفهم فيتوريا غيماراش، لحساب الجولة الـ29 من الدوري البرتغالي الممتاز.

وكشفت إدارة نادي فارينزي، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية، والتي ضمت اسم بلومي.

وستكون هذه المباراة، بالنسبة لبشير بالومي، المباراة رقم 21 التي يشارك أساسيا هذا الموسم ضمن تشكيلة ناديه فارينزي.

يذكر أن بشير بلومي، شارك هذا الموسم 27 مباراة مع ناديه فارينزي، منها 20 كأساسي، وسجل خلالها خمسة أهداف، كما منح أربع تمريرات حاسمة.