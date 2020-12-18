بلومي :”ابني مُعجب بمحرز وأنا سعيد بما قدمه مع الخضر”

الرياضة
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بلومي :”ابني مُعجب بمحرز وأنا سعيد بما قدمه مع الخضر”
بقلم إسماعيل عشاش

إفتخر أسطورة كرة القدم الجزائرية، لخضر بلومي، بإبنه محمد البشير، ومُقارنته برياض محرز، بعد تألقه اللافت رفقة المنتخب الوطني للشبان، في دورة “لوناف” الجارية حاليا في تونس.

وصرّح للإذاعة الوطنية :”أنا سعيد بما قدمه إبني، ومُقارنته مع محرز أمر رائع، خاصة وأنه مُعجب به ولا يُضيع مُبارياته”.

وأضاف :”هو لاعب يساري مثله، وأتمنى أن يسير على نهجه في السنوات القادمة، وذلك لن يأتي سوى بالعمل”

وأردف :”محمد البشير، سبق له وأن لعب مع أكابر غالي معسكر، وهو في إنتظار فُرصته مع مولودية وهران، في المُستقبل”.

وختم :”لقد طلبت منه عدم التركيز  على تسجيل الأهداف فقط، بل على منح التمريرات الحاسمة وهذا مهم أيضا”.


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