بلومي: “التلقيح ضد كورونا هو الحماية الوحيدة لنا”

قامت مجموعة من قدماء اللاعبين الجزائريين وعلى رأسهم الاسطورة لخضر بلومي بحملة تحسيسية للتلقيح ضد فيروس كورونا

وخصصت هذه الحملة التحسيسية التي نظمتها جمعية “راديوز” للمناطق والقرى الناءية بولايات بلعباس٫ عين تموشنت٫ معسكر٫ ووهران.

و خلال هذه الخرجة٫ وجه اسطورة كرة القدم الجزائرية لخضر بلومي رسالة اكد من خلالها ان التلقيح هو الحماية الوحيدة من فيروس كورونا.

وحث لخضر بلومي جميع سكان القرى والمناطق الناءية على التلقيح ضد هذا الفيروس لضمان افضل حماية