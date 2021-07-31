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الرياضة

بلومي: “التلقيح ضد كورونا هو الحماية الوحيدة لنا”

بقلم كريم.تيغرمت
بلومي: “التلقيح ضد كورونا هو الحماية الوحيدة لنا”
اللاعب السابق المنتخب الوطني لخضر بلومي
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قامت مجموعة من قدماء اللاعبين الجزائريين وعلى رأسهم الاسطورة لخضر بلومي بحملة تحسيسية للتلقيح ضد فيروس كورونا

وخصصت هذه الحملة التحسيسية التي نظمتها جمعية  “راديوز” للمناطق والقرى الناءية بولايات بلعباس٫ عين تموشنت٫ معسكر٫ ووهران.

و خلال هذه الخرجة٫ وجه اسطورة كرة القدم الجزائرية لخضر بلومي رسالة اكد من خلالها ان التلقيح هو الحماية الوحيدة من فيروس كورونا.

وحث لخضر بلومي جميع سكان القرى والمناطق الناءية على التلقيح ضد هذا الفيروس لضمان افضل حماية

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=966908
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