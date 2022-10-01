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الرياضة

بلومي :” الجزائر قادرة على تنظيم كأس افريقيا وإعادة سيناريو 1990″

بقلم عزيز طالبي
بلومي :” الجزائر قادرة على تنظيم كأس افريقيا وإعادة سيناريو 1990″
بلومي
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ابدى نجم المنتخب الوطني في الثمانينات لخضر بلومي سعادته الكبير للتأكيدات على استعداد الجزائر لاحتضان كاس افريقيا 2025.

وقال بلومي في تصريح له لـ “النهار” اليوم السبت :””ان شاء الله الكان سيلعب في الجزائر والتأكيد على فوزنا بها  في 1990، المناسبة التي كانت رائعة وهذا هو الاهم بالنسبة لنا.

وأضاف :”الجزائر دائما حاضرة في المنافسة الافريقية وقادرين على تنظيمها و التألق فيها”

كما ختم “الاهم هو التنظيم و الفوز بالمسابقة لما لا، وتكرار سيناريو 1990”

رابط دائم : https://nhar.tv/3vsks
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