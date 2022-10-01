بلومي :” الجزائر قادرة على تنظيم كأس افريقيا وإعادة سيناريو 1990″

ابدى نجم المنتخب الوطني في الثمانينات لخضر بلومي سعادته الكبير للتأكيدات على استعداد الجزائر لاحتضان كاس افريقيا 2025.

وقال بلومي في تصريح له لـ “النهار” اليوم السبت :””ان شاء الله الكان سيلعب في الجزائر والتأكيد على فوزنا بها في 1990، المناسبة التي كانت رائعة وهذا هو الاهم بالنسبة لنا.

وأضاف :”الجزائر دائما حاضرة في المنافسة الافريقية وقادرين على تنظيمها و التألق فيها”

كما ختم “الاهم هو التنظيم و الفوز بالمسابقة لما لا، وتكرار سيناريو 1990”