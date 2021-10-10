بلومي: “الجيل الحالي للخضر رفع مستواه عاليا”

أشاد أسطورة المنتخب الوطني لخضر بلومي، بالجيل الحالي للمنتخب الوطني، مؤكدا أن اللاعبين الحاليين رفعوا من مستواهم عاليا.

وقال بلومي، في تصريحات لتلفزيون “النهار”: “الجيل الحالي للمنتخب الوطني رفع مستواه عاليا، مثلما فعلنا نحن في 1982”.

وأضاف اللاعب السابق للخضر: “بلماضي أيضا قام بعمل كبير، الكل يحن التدريب، لكن الطريقة التي يتبعها بلماضي هي الأهم”.

وجاءت هذه التصريحات من لخضر بلومي، نظير الآداء الذي بصم عليه المنتخب الوطني أمام النيجر، وفوزهم العريض على هذا الأخير بسداسية كاملة.

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