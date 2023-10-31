بلومي: “الرئيس الجديد قدم أموالا كبيرة قبل تعيينه”

نوّه المدير الرياضي لنادي غالي معسكر، وأسطورة الكرة الجزائرية، لخضر بلومي، بالإضافة الكبيرة التي قدمها الرئيس الجديد للنادي، رشيد ايت ايدير.

وأوضح بلومي، بأنه طيلة الـ 4 سنوات الماضية، لم يكن هناك فريقا ولا أشخاص يساعدون في بناء فريق جديد، وهو ما جعل الغالي، يعجز عن تحقيق نتائج جيدة.

كما أبرز بلومي، بأن الأمور تغيرت مع رشيد آيت إيدير، وأضاف: “بكل صراحة.. طاحت “علينا ليلة القدر” جاء رئيس جديد وقدم أموالا كبيرة قبل انعقاد الجمعية العامة وتعيينه رئيسا”.

وختم على هامش فوز غالي معسكر وديا أمس الاثنين. أمام مولودية وهران: “الإمكانيات متوفرة الآن، وأي فريق يحتاج للإمكانيات، والحمد لله الأداء يتكلم عن نفسه”.