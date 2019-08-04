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بلومي: “الفيفا لم تخطئ بترشيح بلماضي لجائزة أفضل مدرب”

الرياضة
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بلومي: “الفيفا لم تخطئ بترشيح بلماضي لجائزة أفضل مدرب”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد نجم المنتخب الوطني لسنوات الثمانينات، لخضر بلومي، أن الناخب الوطني جمال بلماضي، يستحق التتويج بجائزة “الفيفا”، لأفضل مدرب في العالم.

وصرح لخضر بلومي، لتلفزيون “النهار”: “ترشيح بلماضي، لجائزة أفضل مدرب في العالم، من طرف “الفيفا”، جد مستحق، وهو شرف بالنسبة لنا”.

وأضاف النجم السابقللمنتخب الوطني: “هناك مدربي أندية سبق لهم الفوز بهذا اللقب، بينما بلماضي، هو مدرب منتخب وطني”.

وتابع بلومي: “الفيفا منحت الناخب الوطني، العلامة الكاملة، ولم تخظئ بترشيحه لنيل جائزة أفضل مدرب”.

وختم لخضر بلومي: “العمل الذي قام به بلماضي، ليس على المستوى الفني فقط، بل تمكن من إعادة الروح والعزيمة للمنتخب، من خلال دفع أشباله للعب من أجل الألوان الوطنية”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=684443

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