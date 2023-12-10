بلومي: “الكان محطة مهمة من أجل التحضير للتأهل إلى المونديال”

رفض أسطورة الكرة الجزائرية، لخضر بلومي، وضع المنتخب الوطني، في قائمة المرشحين للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، المقررة بكوت ديفوار ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري 2024.

وشدد بلومي، في تصريحه لموقع “العربي الجديد” على ضرورة تفادي الضغط على رفقاء رياض محرز، في النسخة القادمة للـ”كان”.

مبرزا بأن: “الهدف الأبرز من وجهة نظري هو التأهل لكأس العالم 2026. ودورة ساحل العاج أراها أفضل محطة تحضيرية”.

وختم بلومي: “على اللاعبين والمدرب خوض المنافسة القارية دون ضغوطات. وإن نجحوا في التتويج، فسيكون ذلك أمرا رائعا للكرة الجزائرية مثلما كان الحال سنة 2019.”