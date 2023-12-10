بلومي: “المنتخب الجزائري مستهدف وهناك مؤامرة تحاك ضد الجزائر في الكاف”

واصل نجم الخضر السابق، لخضر بلومي، الحديث عن سقطات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مبرزا بأن هناك مؤامرة في أروقة الهيئة القارية تحاك ضد الجزائر.

وقال بلومي، في تصريح خص به موقع “العربي الجديد” أمس السبت: “أتفق مع من يقول إن هناك مؤامرة تحاك ضد الجزائر في أروقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”.

مبرزا في الوقت ذاته، بأن هذا الأمر ليس بجديد. وأن المنتخب الجزائري مستهدف منذ فترة. ليضيف: “علينا أن نجد حلا لهذه المعضلة التي تهدد مستقبل الكرة الجزائرية. ونضع اليد في اليد للتصدي لذلك، فإقصاء محرز عن جائزة كان هو الأجدر بها رسالة مشفرة.”