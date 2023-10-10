بلومي: “اليوم أجني ثمار مجهوداتي بتواجدي مع نجوم المنتخب الوطني”

أكد الدولي الجزائري، بشير بلومي، سعادته الكبيرة، بنيل أول فرصة له مع أكابر المنتخب الوطني، مبديا أمله في التألق خلال هذا التربص.

وصرح بلومي، اليوم الإثنين، لموقع الفاف: “أنا جد سعيد لتواجدي مع المنتخب الوطني، رفقة كل اللاعبين الكبار”.

كما أضاف: “لم أتوقف عن التدريبات منذ سنتين، وكنت أنتظر فرصتي، وحاليا جنيت ثمار تعبي، حظيت باستقبال جيد ومميز”

وأردف نجل الأسطورة بلومي: “سبق لي تقمص ألوان المنتخب الوطني في أصناف أقل من 20، و23 عاما، بالإضافة لمنتخب المحليين”

وتابع بشير بلومي: “أتمنى الاندماج بسرعة في المجموعة، وأن يكون هذا التربص الأول لي مع الخضر فأل خير”