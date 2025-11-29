بلومي بديلا ويقود هال سيتي لـ”ريمونتادا” مثيرة أمام ستوك سيتي

قاد اللاعب الدولي الجزائري، محمد بشير بلومي، ناديه هال سيتي، لتحقيق “ريمونتادا” مثيرة، اليوم السبت، أمام المٌضيف ستوك سيتي، ضمن الجولة الـ 18 من “الشامبين شيب” الانجليزية.

وشارك لاعب “الخضر” الذي ضيّع عدة مباريات هذا الموسم، بسبب الإصابة. بديلا بداية من الدقيقة الـ 46، حينما كان ناديه متأخرا في النتيجة بهدف منذ الدقيقة الـ 17.

ولم يحتاج بلومي، سوى لـ 3 دقائق، من أجل إعادة هال سيتي. إلى المباراة بتمريرة حاسمة. لزميله النيجيري، سيمي أجاي.

ليعود الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ 90، ويقدم تمريرة هدف الفوز. لزميله الآخر، الانجليزي. جو جيلهاردت.

وعلى الرغم من مشاركته بديلا، إلا أن بلومي، اختير ثالث أفضل لاعب في المباراة من طرف موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات. بتقييم 7.4، خلف زميليه في هال سيتي، جيلهاردت بـ 7.6، وايفور باندور بـ 7.9.

يشار إلى أن صاحب الـ 23 ربيعا، شارك قبل لقاء اليوم السبت. في 6 مناسبات هذا الموسم مع هال سيتي. بسبب مشاكله مع الإصابات من دون أي مساهمة تهديفية، قبل أن يتوج ظهوره السابع بـ”دوبل أسيست”.