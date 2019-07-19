بلومي: “بلماضي صاحب الفضل الأول فيما بلغه الخضر”

أشاد النجم السابق للمنتخب الجزائري، لخضر بلومي، بالناخب الوطني جمال بلماضي، مؤكدا أن الفضل الكبير يعود له، في المشوار الذي حققه الخضر في كان 2019.

وصرح بلومي، في هذا الخصوص، لموقع “ديزاد فوت”: “قبل الحديث عن اللاعبين، الفضل الكبير في الصورة التي نراها اليوم في المنتخب الوطني، يعود لجمال بلماضي”.

وأضاف: “بلماضي جيد من الناحية التقنية، كما تمكن من إعادة الإنضباط، وروح المجموعة، لنفس التشكيلة التي عملت مع مدربين أجانب، ومع رابح ماجر”.

وتابع: “لقد تمكن من التحكم جيدا في المجموعة، ووضع العلم الوطني فوق كل شيء، رأيت طريقة عمله، وبالنسبة لي هو الرقم (1)، فيما حققه الخضر”.