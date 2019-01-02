بلومي رفقة أساطير كرة القدم الإفريقية !!

وضع الحساب الرسمي لموقع “أفريكا فوتبال دايلي” الإفريقي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أسطورة كرة القدم الجزائرية “لخضر بلومي” ضمن أفضل لاعبي خط الوسط في القارة السمراء على مر التاريخ.
وتواجد لخضر بلومي رفقة النجم الإيفواري “يايا توري” وأسطورة المنتخب الغاني السابق “عبيدي بيلي” إضافة إلى لاعب المنتخب الكاميروني السابق “جيريمي” وكذا “بوبا ديوب” لاعب المنتخب السينيغالي السابق أيضا.
Ces milieux africains de légende… pic.twitter.com/WBSMH4UFzF
— AfricaFootballDaily (@AfricaFootDaily) January 2, 2019
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