عاجل

بلومي رفقة أساطير كرة القدم الإفريقية !!

الرياضة
  • -
  • 0
بلومي رفقة أساطير كرة القدم الإفريقية !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

وضع الحساب الرسمي لموقع “أفريكا فوتبال دايلي” الإفريقي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أسطورة كرة القدم الجزائرية “لخضر بلومي” ضمن أفضل لاعبي خط الوسط في القارة السمراء على مر التاريخ.

وتواجد لخضر بلومي رفقة النجم الإيفواري “يايا توري” وأسطورة المنتخب الغاني السابق “عبيدي بيلي” إضافة إلى لاعب المنتخب الكاميروني السابق “جيريمي” وكذا “بوبا ديوب” لاعب المنتخب السينيغالي السابق أيضا.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com