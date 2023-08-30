بلومي: “سليماني فريد من نوعه وأنا فخور به”

أبدى النجم الأسبق للمنتخب الوطني لخضر بلومي، فخره بهداف الخضر اسلام سليماني، معتبرا اياه حالة فريدة من نوعها في كرة القدم الجزائرية.

وقال بلومي، في هذا الخصوص، مصرحا لموقع “فوت أفريكا يونايتد“: “سليماني حالة فريدة في كرة القدم الجزائرية”.

كما أوضح: “هو أول جزائري يشارك في البطولة البرازيلية، وفي مثل عمره ليس من السهل البقاء في المستوى العالي”.

وتابع الأسطورة: “سليماني يجعلنا جد فخورين، إنه الهداف التاريخي لمنتخبنا الوطني، أتمنى له النجاح والاستمرار في كتابة قصته الجميلة”.