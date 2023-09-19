تواجد اللاعب الجزائري محمد بشير بلومي ضمن التشكيلة المثالية للدوري البرتغالي بعد تألقه اللافت في الجولة الخامسة من البطولة.

وحصد بشير بلومي ابن الاسطورة لخضر بلومي أولى الاعترافات من قبل المسؤولين عن الرياضة في البرتغال بفضل مشاركته الرئيسية في فوز فريقه فارينسي أمام نادي سبورتينغ براغا بثلاثية مقابل واحد.

وكان اللاعب الفنان قد حصد جائزة أفضل لاعب في المباراة السابقة. كما تواجد في التشكيلة المثالية رفقة عدد من النجوم ابرزهم مدافع بورتو بيبي.

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