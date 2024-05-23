بلومي ضمن قائمة بيتكوفيتش للاعبين المعنيين بتربص جوان

سيكون الدولي الجزائري محمد بشير بلومي، لاعب نادي فارنزي، البرتغالي، ضمن تعداد المنتخب الوطني، المعني بتربص شهر جوان الداخل.

وكشفت إدارة نادي فارنزي، اليوم الأربعاء، عن تلقي بلومي، دعوة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، للمشاركة في تربص شهر جوان.

ويأتي هذا، بالنظر لتألق الدولي الجزائري، في المباريات الماضية مع ناديه فارنزي، ضمن الدوري البرتغالي.

يذكر أن المنتخب الوطني سيدخل في تربص في الفاتح من شهر جوان الداخل، والذي تتخلله مبارتين أمام كل من غينيا، وأوغندا، برسم تصفيات كأس العالم.