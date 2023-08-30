بلومي: “علينا استغلال الـ”كان” المقبل للتحضير لكأس العالم”

أوضح الأسطورة، لخضر بلومي، رأيه بخصوص أولويات المنتخب الوطني في التحديات المقبلة التي تنتظرهم.

وصرح بلومي، لموقع “أفريكا فوت يونايتد”:في رأيي المتواضع، أعتقد أننا يجب أن نستخدم كأس الأمم الأفريقية المقبلة للتحضير لتصفيات كأس العالم 2026″.

كما أضاف: “نحن لا نبحث عن النتيجة في كأس أفريقيا المقبلة، بلماضي يعمل على بناء فريق عظيم خلال هذه البطولة، هذه هي أولويته على ما أعتقد”.

وتابع لخضر بلومي: “لدينا الكثير من اللاعبين الذين وصلوا إلى نهاية مشوارهم، سيتعين على بعضهم المغادرة لتشكيل نواة جديدة للمنتخب الوطني الجديد، ستكون أيضا فرصة للقادمين لاكتساب الخبرة تحسبا للمونديال”.