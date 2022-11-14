بلومي: “غيابنا عن المونديال خسارة للجزائر وهذه نصيحتي للمنتخبات العربية”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر نجم المنتخب الوطني لسنوات الثمانينات، لخضر بلومي، بأن غياب الخضر عن مونديال قطر 2022، خسارة للجزائر.
وصرح بلومي، لوكالة الأنباء القطرية: “غياب المنتخب الوطني عن كأس العالم بقطر خسارة للجزائر”.
كما أضاف الدولي الجزائري الأسبق: “هذا الغياب يعتبر خسارة للجزائر التي شرفت العرب في كأس العالم 1982”.
ووجه بلومي نصيحة للمنتخبات العربية المشاركة في هذا المونديال أين قال: “أطالب المنتخبات العربية التحلي بالثقة وعدم الرهبة من مواجهة الكبار”.
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