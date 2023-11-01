بلومي: “فريق غالي معسكر يجب أن يعود لمكانته الأصلية”
بقلم كريم تيغرمت
شدد أسطورة كرة القدم الجزائرية، لخضر بلومي، المدير الرياضي الجديد لفريق غالي معسكر، على ظرورة استعادة فريقه مكانته الحقيقية.
وصرح بلومي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “فريق غالي معسكر سجب أن يستعيد مكانته الأصلية، وهذا هدف رئيس الفريق”.
كما أضاف أسطروة كرة القدم الجزائرية: “من المؤسف رؤية غالي معسكر في هذا الوضع، بالإضافة لعدة مدارس كروية أخرى التي اختفت”.
وتابع لخضر بلومي: “بفضل مساعدة والي ولاية معسكر، تمكنا في الدقائق الأخيرة من دفع الالتزام، لضمان مشاركة غالي معسكر في منافسة الموسم الجاري”.
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