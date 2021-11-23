بلومي في فرنسا قصد إجراء الفحوصات الطبية مع النادي الباريسي

يتواجد المهاجم بشير بلومي في العاصمة الفرنسية باريس قصد الإنضمام إلى إحدى الأندية الفرنسية.

وقالت مصادر أن مهاجم مولودية وهران متواجد رفقة والده لخضر بلومي واللاعب السابق في المنتخب الوطني علي بن شيخ. قصد إجراء الفحوصات الطبية للإنضمام إلى أف سي باريس الفريق الثانية في العاصمة الفرنسية.

كما كشفت أن المسؤولون عن أف سي باريس أعجبوا كثيرا بالفنيات التي يمتلكها اللاعب، وهو الأمر الذي قد يسهّل مهمة إنتقال إبن مدينة معسكر إلى ذات النادي.

وقد يجري بلومي تجارب أخرى في عدد من الأندية لمدة أسبوع. في حالة عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع أف سي باريس، ويعتبر اللاعب الشاب حرا من أي إلتزام حاليا.

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كشف رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة أن عقوبات “الفيفا” و”الكاف” قد تصل إلى حد معاقبة المنتخب الوطني الجزائري.

وفاجأ عمارة أن المسؤولين عن كرة القدم بالعالم وفي إفريقيا بالأخص يستطيعون معاقبة أي بلد في حالة عدم توفر الشروط.

كما قال عمارة في المؤتمر الصحفي بالأوراسي اليوم الأحد، “الإتحاد الجزائري يمكن أن يتعرض لعقوبات قاسية من قبل الفيفا والكاف”.

وأضاف”العقوبات قد تصل إلى المنتخب الوطني في حالة ما قمنا بإعطاء إجازة نادي محترف لنادي لا يتوفر على شروط الكاف”.

وأوضح عمارة، “الكاف متشددة وحازمة مثلا اتجاه الفرق المشاركة في المنافسات الإفريقية”. “تصوروا أنها تشترط حتى تواجد المستوصفات والمستشفيات قريبة من الملاعب، وتشترط النقل والمواصلات”.

إنطلقت صبيحة اليوم الأحد، أشغال الجمعية العامة للإستثنائية للفاف، برئاسة شرف الدين عمارة، وذلك في فندق الأوراسي بالعاصمة.

وستدرس هذه الجمعية، نقطة واحدة لا غير، متمثلة في تعديل نظام المُنافسة في البطولة الوطنية المحترفة، بداية من الموسم القادم.

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