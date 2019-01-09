بلومي: “في مصر سنكون في بلادنا والجزائر بإمكانها التتويج بكأس إفريقيا”

أكد الدولي الجزائري السابق، لخضر بلومي، أن المنتخب الوطني يمكنه التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019 المزمع إجراؤها بمصر، شهر جوان القادم، وذلك بحكم أن الخضر ستكون لهم الأفضلية رفقة باقي البلدان العربية بعد إقامة “الكان” في بلاد الفراعنة.

وأوضح بلومي في تصريح خص به “النهار”، أمس، أن الجزائريين سيكونون في بلادهم الثانية مصر، وسيلعبون الأدوار الأولى في التظاهرة الكروية الإفريقية، حيث قال: “أمر جيد أن تقام كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، وستكون الأفضلية للمنتخبات العربية ومن بينها الجزائر، في حين ستكون مصر المرشحة الأولى، والمنتخب الوطني ستكون له فرصة سانحة للعب الأدوار الأولى ولم لا التتويج بثاني لقب في تاريخه”، وأضاف: “المنتخب الوطني الحالي يمكنه التتويج أو الوصول إلى النهائي على الأقل بسهولة، خاصة وأننا سنخوض المنافسة في مصر، ويمكن القول إننا نسلعب في بلادنا، كما أن منتخب مصر لم يعد كبيرا مثلما كان في السنوات الأخيرة، رغم أنه المرشح رقم واحد ويملك عاملي الأرض والجمهور، في حين يملك الخضر تشكيلة ثرية وكل الإمكانات للوصول على الأقل للنهائي”. وبخصوص تهديد الوضع الأمني لنجاح مصر في تنظيم كأس أمم إفريقيا، والخوف من تلقي أنصار الخضر صعوبات وتعرضهم لنفس أحداث ملعب القاهرة سنة 2009، أردف بلومي: “نتمنى عدم تكرار الأحداث التي عرفتها مباراة الجزائر ومصر سنة 2009، وبكل صراحة مصر ستستفيد من تنظيم كأس أمم إفريقيا والأمن سيكون متوفرا، خاصة أن الهدوء عاد إليها نوعا ما في الفترة الأخيرة، وفضلا عن هذا كرة القدم ثقاقة أخرى ولن تكون هناك مشاكل”.