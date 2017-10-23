بلومي لـ”النهار أون لاين”: “بكيت على جال حُبي الأول”

الرياضة
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بلومي لـ”النهار أون لاين”: “بكيت على جال حُبي الأول”
بقلم سميرة.ل

كشف مدرب غالي معسكر، لخضر بلومي، عن سبب بُكاءه بعد نهاية المباراة التي جمعت فريقه مع مولودية العلمة السبت الماضي.

وقال بلومي في تصريح خص به “النهار أون لاين”: “بكيت من شدة الفرحة بعد الفوز الذي حققناه.. الفريق لم يفز منذ سبع جولات”.
وأضاف: “تأثرت كثيرا بهذا الفوز، لأنني أشرفت على الفريق لمدة أسبوع فقط والجمهور حضر بقوة 15 ألف مناصر في المدرجات”.
وتابع قائلا: “الجمهور غنى الأغاني القديمة للفريق، تذكرت الأيام الخوالي”ز
ولم يخف بلومي حبه الكبير لفريقه الأول قائلا: “غالي معسكر هو حبي الأول، وأنا بكيت من أجله”.

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