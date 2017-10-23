كشف مدرب غالي معسكر، لخضر بلومي، عن سبب بُكاءه بعد نهاية المباراة التي جمعت فريقه مع مولودية العلمة السبت الماضي.

وقال بلومي في تصريح خص به “النهار أون لاين”: “بكيت من شدة الفرحة بعد الفوز الذي حققناه.. الفريق لم يفز منذ سبع جولات”.

وأضاف: “تأثرت كثيرا بهذا الفوز، لأنني أشرفت على الفريق لمدة أسبوع فقط والجمهور حضر بقوة 15 ألف مناصر في المدرجات”.

وتابع قائلا: “الجمهور غنى الأغاني القديمة للفريق، تذكرت الأيام الخوالي”ز

ولم يخف بلومي حبه الكبير لفريقه الأول قائلا: “غالي معسكر هو حبي الأول، وأنا بكيت من أجله”.