بلومي: “مؤامرة حرمت ابني من المنتخب الوطني”

تحدث أسطورة المنتخب الوطني لخضر بلومي، عن وضعيت ابنه بشير بلومي، كاشفا أن هذا الأخير تعرض لمؤامرة في مولودية وهران، حرمته من التواجد في المنتخب الوطني.

وصرح بلومي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “ابني تعرض لمؤامرة من الطاقم الفني الحالي لمولودية وهران”.

وأضاف النجم السابق للخضر: “عدم انتظامه في اللعب رفقة فريقه، أدى بالضرورة لاستبعاده من المنتخب الوطني”.

وتابع لخضر بلومي: “حلم ابني كبير، حيث يطمح على غرار معظم اللاعبين المحليين الشبان للاحتراف في أوروبا”.

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