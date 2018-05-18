بلومي: “ماجر مطالب بأداء أكثر إيجابية”

أكد الدولي الجزائري الأسبق، لخضر بلومي، أنه يجب على الناخب الوطني رابح ماجر، تحسين أداء ونتائج الخضر، في المباريات الودية المقبلة.

وقال لخضر بلومي، في حوار لموقع “كورة”: “ماجر، مطالب بأداء أكثر إيجابية من خلال الوديات، وتغيير الصورة، للوصول إلى نهائيات أمم إفريقيا، وهذا هو الأهم للجمهور الرياضي”.

وأضاف: “لعبنا وديتين أمام منتخبين سيشاركان في مونديال روسيا 2018، وهما إيران والسعودية، كانت لدينا الإرادة للفوز على إيران، وواجهنا السعودية بلاعبين محليين، دون المحترفين”.

وبخصوص موقفه من بقاء أو رحيل ماجر، قال بلومي: “الموضوع في الجزائر، ليس تغيير المدرب، رغم حقيقة أن المنتخب لم يكن في المستوى، لكن نتطلع إلى تقديم الأداء المطلوب”.