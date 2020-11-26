بلومي: “مارادونا امتلك موهبة ربانية أكسبته شعبية عالمية”

تحدث الأسطورة الجزائرية لخضر بلومي، عن فقيد الكرة العالمية، دييغو مارادونا معتبرا اياه صاحب موهبة ربانية.

صرح بلومي، لتلفزيون “النهار”: “ماكان يقوم به مارادونا على أرضية الملعب لا يمكن تصديقه، بدليل ما فعله أمام انجلترا، وما قدمه لفريق نابولي”.

وأضاف النجم السابق للخضر: “شعبية مارادونا سبقته إلى كل الدول، بفضل آدائه الكروي الذي قدمه طيلة مشواره، باعتراف العالم أجمع”.

وتابع لخضر بلومي: “مارادونا لاعب فريد من نوعه، امتلك موهبة ربانية، اسبته محبة كل العالم، فما كان يقدمه لا علاقه له بالتدريبات، أو خطط المدربين”.