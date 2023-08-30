بلومي: “محرز اتخذ القرار الصحيح بانتقاله إلى السعودية”
بقلم كريم تيغرمت
ساند أسطورة كرة القدم الجزائرية لخضر بلومي، قائد الخضر رياض محرز، في قراره بالانتقال هذا الصيف للدوري السعودي.
وصرح بلومي، لموقع “أفريكا فوت يونايتد”: “رياض محرز اتخذ القرار الصحيح، بالنظر لسنه في الوقت الحالي”.
كما أضاف نجم منتخب الثمانينات: “أعظم اللاعبين في العالم لم يتمكنوا من مقاومة عروض البطولة السعودية”.
وتابع لخضر بلومي في ذات السياق: “بالسنبة لي ما قام به رياض محرز، هو استمرار طبيعي لمسيرته”.
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