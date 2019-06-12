بلومي: “محرز قادر على التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لكن..” !

أكد “لخضر بلومي” أسطورة الكرة الجزائرية، أن النجم الجزائري “رياض محرز” قادر على التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

حيث أن المنتخب الذي سيفوز بكأس إفريقيا سيمنح لاعب ذلك المنتخب فرصة كبيرة للتتويج بكأس إفريقيا.

وقال “بلومي” في حوار أجراه مع صحيفة “آس آرابيا”: “معظم المرشحين يلعبون في البطولة الإنجليزية وهذا شيء جيد للكرة الإفريقية”.

وأضاف: “صلاح الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب ولكن في حالة فوز السينغال أو الجزائر أو المغرب بالتاج القاري سيكون الأمر مختلفا وسنشاهد إما ماني، أو محرز أو زياش يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي”.