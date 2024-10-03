بلومي مرشح لجائزة لاعب الشهر في ناديه هال سيتي

أعلن نادي هال سيتي الإنكليزي عن ترشيح الدولي الجزائري بشير بلومي لجائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر.

وأعلن هال سيتي عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، عن ترشيح لاعب الخضر بلومي لجائزة “لاعب الشهر”. رفقة ثلاثة من زملائه بالفريق وهم: الحارس إيفور باندور، ومتوسط الميدان، كايسي بالمر، والمدافع ليوي كويل.

وخصصت إدارة نادي هال سيتي للجماهير رابطا عبر الموقع الرسمي للنادي للتصويت على أفضل لاعب لشهر سبتمبر.

للإشارة، شارك بلومي مع هال سيتي، خلال شهر سبتمبر الماضي، في 3 مواجهات. أمام شيفيلد يونايتد، ستوك سيتي وكارديف سيتي الذي سجل عليه صاحب الـ22 ربيعا هدفين.