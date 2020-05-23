بلومي: “مساهمتنا في تغيير القوانين أهم من الفوز على ألمانيا”

اعتبر نجم المنتخب الوطني لسنوات الثمانينات، لخضر بلومي، أن منتخب 1982، تمكن من تحقيق أمر أكثر أهمية من الفوز على منتخب ألمانيا.

وصرح بلومي، لتلفزيون “تيم سبور”: “كان هناك تلاعب بين ألمانيا والنمسا، حيث اتفقت هاتان الدولتان الكبيرتان ضد الجزائر، هذه حقائق تبقى في تاريخ كرة القدم”.

وأضاف النجم السابق للخضر: “بفضل المنتخب الجزائري، الفيفا غيرت قوانين كرة القدم، حيث أصبحت الآن المباراة الثالثة تقام في نفس التوقيت”.

وتابع لخضر بلومي: “هذا التغيير الذي نجحنا في احداثه، أفضل من الفوز بنتيجة (2-1) أمام منتخب ألمانيا”.