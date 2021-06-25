بلومي مطلوب في بلجيكا

كشف موقع “فوت ميركاتو“، أن الموهبة الجزائرية “محمد بشير بلومي” إبن “لخضر بلومي” محل اهتمام نادي “سانت ترون” البلجيكي الذي ينتمي لدوري الدرجة الأولى، حيث يريد الفريق البلجيكي التعاقد معه في هذه الصائفة.

ولا يزال “بلومي” متربطا بعقد مع فريقه “مولودية وهران” إلى غاية جوان 2022، غير أن لديه التصريح من أجل اللعب خارج الوطن والاحتراف في أوروبا وهو الحلم الذي يراوده رفقة والده من أجل تطوير إمكانياته.

وأكد الجميع أن “بلومي” الصغير يعتبر أحد أبرز المواهب الجزائرية التي سيكون لها شأن كبير في المستقبل القريب.