بلومي مطلوب من ريال سوسيداد

كشف موقع “ديزاد فووت” أن فريق ريال سوسيداد الإسباني قدم عرضا رسميا لفريق مولودية وهران من أجل التعاقد مع محمد بشير بلومي.

العرض المُقدم لنادي مولودية وهران حسب ذات المصدر يتضمن عقد إعارة لموسم واحد مع الفريق الثاني لنادي ريال سوسيداد.

على أن يمضي إبن الأسطورة لخضر بلومي عقدا يمتد إلى غاية سنة 2025 مع الفريق الأول.

وسيُشارك المُتألق مع الحمراوة هذا الموسم في “لاليغا أديلانت” مع الفريق “ب” لريال سوسيداد في حال الاتفاق مع الرئيس محياوي.