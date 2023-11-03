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الرياضة

بلومي ممرر حاسم في مواجهة فارينسي أمام سبورتينغ لشبونة

بقلم فيصل زيان بوزيان
بلومي ممرر حاسم في مواجهة فارينسي أمام سبورتينغ لشبونة
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تألق الدولي الجزائري بشير بلومي، أمس الخميس، في مواجهة فريقه فارينسي أمام سبورتينغ لشبونة رغم الخسارة، برسم الجولة الثانية من دور مجموعات كأس البرتغال.

وشارك جناح الخضر أساسيا في المواجهة لغاية الدقيقة الـ57 من عمر الشوط الثاني، وتمكن من تقديم تمريرة حاسمة في اللقاء عند الدقيقة 49.

في المواجهة التي إنتهت بفوز سبورتينغ لشبونة بنتيجة 4 مقابل 2.

وللإشارة، وصل بلومي للمساهمة التهديفية رقم 6 هذا الموسم في كل المنافسات مع فريقه بـ3 أهداف و 3 تمريرات حاسمة.

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