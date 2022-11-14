بلومي: “مونديال 2022 سيكون الأفضل وسيعكس إرادة قطر وشعبها”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى أسطورة كرة القدم الجزائرية، لخضر بلومي، ثقته في إبهار دولة قطر للعالم، بتنظيمها لفعاليات كأس العالم 2022.
ونقلت قناة “الكأس” تصريح بلومي، لوكالة الأنباء القطري: “قطر أبدعت في تنظيم العديد من البطولات العربية والعالمية، ومونديال 2022 سيكون الأفضل على الإطلاق”.
كما أضاف: “مونديال قطر سيكون عجيبا، ولم يسبق له مثيل، وسيعكس أصالة وتطور وإرادة قطر وشعبها”.
وأردف النجم الأسبق للمنتخب الوطني، لخضر بلومي: “العالم ينتظر عرسا عربيا باهرا خلال مونديال 2022”.
وتابع لخضر بلومي: “على لاعبي المنتخب القطري استغلال الظروف المحيطة بهم من من جمهور وأرض ومساندة عربية للذهاب بعيدا في المونديال”.
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