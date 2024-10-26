بلومي مُمرر حاسم في مواجهة هال سيتي و ديربي كونتي

بصم الجناح الدولي الجزائري، بشير بلومي، اليوم السبت، على تمريرة حاسمة في مواجهة فريقه هال سيتي، والمنافس ديربي كاونتي.

في إطار مواجهة الجولة 12 من الدوري الدرجة الأولى الإنجليزية “شامبيونشيب”.

وشارك لاعب الخضر، بلومي، أساسيا في هذه المواجهة، ولغاية الدقيقة 82 من الشوط الأول وتمكن من تقديم تمريرة حاسمة للهدف الوحيد الذي سجله فريقه عن طريق اللاعب، سيمونز في الدقيقة 57.

للإشارة، خاض بشير بلومي، لحد الآن مع فريقه 8 مباريات كلها أساسيا هذا الموسم، وتمكن من تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة.