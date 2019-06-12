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بلومي: “نجوم الخضر سيقدمون كأس إفريقيا كبيرة مع بلماضي”

الرياضة
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بلومي: “نجوم الخضر سيقدمون كأس إفريقيا كبيرة مع بلماضي”
بقلم أمير بهلول

أشاد أسطورة الكرة الجزائرية “لخضر بلومي” بلاعبي الجيل الحالي، مؤكدا أنهم سيقدمون كأس إفريقيا كبيرة تحت قيادة “جمال بلماضي”.

وقال “بلومي” في حوار أجراه مع صحيفة “آس آرابيا”: “لدينا رياض محرز بطل الدوري الإنجليزي، بن سبعيني بطل كأس فرنسا وفيغولي المتوج بالثنائية في تركيا، بالإضافة إلى بونجاح الذي قدم موسم مميز في قطر”.

وأضاف: “محترفونا دائما ناجحون، ولديهم قدر عال من المسؤولية وأعتقد أنهم سيقدمون بطولة مختلفة مع الناخب الوطني جمال بلماضي”.

وتابع: “الخضر والسينغال مرشحان للمرور للدور الثاني بطبيعة الحال، وأتمنى أنّ لا أرى مفاجآت من المنتخبات الصغيرة التي فعلتها من قبل مع الجزائر في النسخ السابقة من كأس إفريقيا”.


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