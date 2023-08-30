بلومي: “نريد رئيسا للفاف يخدم كرة القدم الجزائرية بعيدا عن المصالح”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث أسطورة كرة القدم الجزائرية. لخضر بلومي. عن الانتخابات المقبلة للفاف. والأسماء المرشحة لخلاقة جهيد زفيزف.
وقال بلومي، في تصريحات لموقع “أفريكا فوت يونايتد“: “لدينا ثلاثة أسماء يتمتعون بخبرة طويلة في إدارة كرة القدم”.
كما أضاف: “أريد أرؤية هذا الثلاثي معا في الفاف، لأن في الوحدة قوة، يجب تجنب الإقصاء، وهذا خطأ جيهد زفيزيف، مع كامل احترامي له”.
وتابع بلومي: “نريد أن يخدم رئيس الفاف كرة القدم الجزائرية حقًا، لا نريد من يسعى لمصالح جهة معينة، يجب ألا تكون ذاكرتنا قصيرة، لأن النتائج موجودة”.
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