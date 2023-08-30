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الرياضة

بلومي: “نريد رئيسا للفاف يخدم كرة القدم الجزائرية بعيدا عن المصالح”

بقلم كريم تيغرمت
بلومي: “نريد رئيسا للفاف يخدم كرة القدم الجزائرية بعيدا عن المصالح”
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تحدث أسطورة كرة القدم الجزائرية. لخضر بلومي. عن الانتخابات المقبلة للفاف. والأسماء المرشحة لخلاقة جهيد زفيزف.

وقال بلومي، في تصريحات لموقع “أفريكا فوت يونايتد“: “لدينا ثلاثة أسماء يتمتعون بخبرة طويلة في إدارة كرة القدم”.

كما أضاف: “أريد أرؤية هذا الثلاثي معا في الفاف، لأن في الوحدة قوة، يجب تجنب الإقصاء، وهذا خطأ جيهد زفيزيف، مع كامل احترامي له”.

وتابع بلومي: “نريد أن يخدم رئيس الفاف كرة القدم الجزائرية حقًا، لا نريد من يسعى لمصالح جهة معينة، يجب ألا تكون ذاكرتنا قصيرة، لأن النتائج موجودة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/zwhf6
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