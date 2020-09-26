بلومي: “نصحت محرز بمغادرة مانشستر سيتي”

كشف النجم السابق للمنتخب الوطني، لخضر بلومي، عن حديث سابق جمعه برياض محرز، أين نصحه بتغيير الأجواء، بمغادرة مانشستر سيتي.

وصرح بلومي في هذا الخصوص لموقع “le score”: “نصحت محرز، بتلميح غير مباشر، خلال لقائنا في وهران، لمغادرة مانشستر سيتي”.

وأضاف: “طلبت منه التفكير مليا في ما عليه فعله في حياته المهنية، لكن أعتقد أن محرز، هو الأدرى إذا كان عليه البقاء أو مغادرة ناديه”.

يذكر أنه تم تداول اسم رياض محرز، في أروقة ريال مدريد، خلال الميركاتو الصفي الجاري، حسب الصحافة العالمية، رغم ارتباطه بعقد مع مانشستر سيتي إلى غاية 2023.