بلومي هدافاً في ودية ناديه فارنسي أمام ماريتيمو

تألق الدولي الجزائري محمد بشير بلومي، اليوم الأربعاء، في المباراة الودية التحضيرية التي خاضها ناديه فارنسي، في مواجهة فريق ماريتمو.

وشارك بلومي، أساسياً ضمن تشكيلة ناديه فارنسي، في هذا اللقاء الودي، الذي يدخل ضمن تحضيراتهم الصيفية للموسم الجديد.

وتألق الدولي الجزائري، في هذه المواجهة الودية، بتسجيله الهدف الوحيد، الذي منح من خلاله الفوز لنادي فارنسي.

يذكر أن بشير بلومي، يواصل تحضيراته الصيفية مع ناديه فارنسي، في انتظار حسم مفاوضات انتقاله لنادي اولمبيك مارسيليا.