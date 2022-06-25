بلومي: “هدفنا تقديم صورة مشرفة عن الجزائر من خلال الألعاب المتوسطية”

اعتبر أسطورة كرة القدم الجزائرية، لخضر بلومي، بأن أبرز الأهداف المسطرة في الالعاب المتوسطية، هو تقديم صورة مشرفة عن الجزائر.

وصرح بلومي، لتلفزيون “النهار”: “بصفتي سفيرا لألعاب البحر المتوسط وهران 2022، وسبق لي المشاركة فيها في طبعتي 1979، و1983”.

كما أضاف: “النتيجة ليست بقدر أهمية المشاركة والتنظيم، والهدف الأساسي هو منح صورة مشرفة عن الجزائر”.

وتابع لخضر بلومي: “منتخبنا الوطني لكرة القدم (أقل من 18 عاما)، والمشاركة في هذه الألعاب، سيكون أمام فرصة لاختبار امكانياته، وكسب خبرة للمستقبل”.