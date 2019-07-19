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بلومي: “هذا هو سر نجاح الخضر في كان 2019”

الرياضة
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بلومي: “هذا هو سر نجاح الخضر في كان 2019”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف أسطورة كرة القدم الجزائرية، لخضر بلومي، سر تألق ونجاح المنتخب الجزائري، من وجهة نظره، خلال نهائيات أمم إفريقيا 2019.

وصرح لخضر بلومي، في حوار لموقع “ديزاد فوت”: “نجاح المنتخب الجزائري في هذه الكان، عائد لاستعادتنا طريقة اللعب الجزائرية، بلعب هجومي ومباشر، معتمدين على الثلاثي، بلايلي، بونجاح ومحرز”.

وأضاف: “إضافة لهذا الخط الهجومي، ولاعبي الوسط المبدعين، تمكنا من تسجيل العديد من الأهداف، بفضل هذا التكتيك”.

وتابع لخضر بلومي: “دفاعنا الأول، كان خط الهجوم، أين شاهدنا مجهودات بونجاح، ومحرز في استرجاع الكرة في منطقة الخصم”.


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