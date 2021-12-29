بلومي وقادة شافي يمنحان مبلغا ماليا و عمرة لعائلة المرحوم لوكار

في مبادرة انسانية، قامت جمعية راديوز التي يتراسها قادة الشافي ولخضر بلومي بمنح مبلغ مالي. و دفع تكاليف عمرة لعائلة اللاعب سفيان لوكار رحمه الله.

وكان القائد لوكار الذي قاد فريقه مولودية سعيدة أمام جمعية وهران بملعب الحبيب بوعقل، قد تلقى إصابة على مستوى الرأس. تسببّت في فقدانه الوعي بعد لحظات من الحدث فقط، قبل أن يفارق الحياة.

وكان والي ولاية سعيدة السيد عبد العزيز جوادي رفقة السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي والسيد مدير الشباب والرياضة إلى جانب أعضاء جمعية راديوز ممثلة في بلومي وقادة الشافي قد تنقلوا إلى ولاية سعيدة لتأدية واجب العزاء و تعزية أسرة الفقيد.