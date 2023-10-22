بلومي يبدي دعمه ليوسف عطال

أبدى الدولي الجزائري بشير بلومي، لاعب نادي فارينزي البرتغالي، تضامنه الكبير مع مواطنه يوسف عطال، لاعب نادي نيس الفرنسي.

ونشر بشير بلومي، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي “انستغرام”، صورة لمواطنه عطال، بقميص الخضر، ووشاح فلسطين.

كما أرفق ابن أسطورة كرة القدم الجزائرية بلومي، هذه الصور بتعليق كتب فيه “فلسطين حرة”، معبرا بذلك عن تضمانه مع عطال.

وتاتي هذه الخرجة من بشير محمد بلومي، ردا على الحملة الشرسة التي تعرض لها يوسف عطال، والعقوبات التي فرضت عليه من ناديه نيس، عقب ابداء دعمه لفلسطين.