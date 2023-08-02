بلومي يبصم على تمريرة حاسمة رفقة فارينسي في مواجهة عوار وناديه روما

تعثر المهاجم الجزائري بشير بلومي، رفقة ناديه فارينسي، برباعية مقابل هدفين، في المواجهة الودية التحضيرية التي جمعتهم بنادي روما.

وبدأ بسير بلومي هذه المباراة، من على دكة بدلاء ناديه فارينسي، قبل أن يسجل دخوله مع بداية الشوط الثاني، أين بصم على تمريرة حاسمة.

كما سجل الدولي الجزائري حسام عوار، هو الآخر مشاركته بديلا في هذه المباراة، رفقة ناديه روما، انطلاقا من الشوط الثاني.

وعاد الفوز في هذه المباراة الودية التحضيرية لصالح حسام عوار، وناديه روما الايطالي، بنتيجة (4-2)، على حساب مواطنه بشير بلومي، وناديه فارينسي البرتغالي.

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