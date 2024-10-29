بلومي يتسلم جائزتي أفضل لاعب وأفضل هدف في ناديه هال سيتي

تسلم اللاعب الدولي الجزائري، محمد البشير بلومي، جائزتين مرموقتين في ناديه هال سيتي الإنجليزي.

وأعلن نادي هال سيتي الإنجليزي، عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، عن تتويج لاعبه الجزائري، بلومي، بجائزتي أفضل لاعب وأفضل هدف في النادي، شهر سبتمبر الماضي.

وذلك عبر تصويت نظمه تطبيق Uber Eats وبنسبة بلغت 61% من المشاركين.

وبصم بلومي على هدفين جميلين في مواجهة فريقه أمام كارديف سيتي. في إطار الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “شامبيونشيب”.

وتُوج هدف اللاعب الجزائري الثاني في هذه المواجهة بجائزة أفضل هدف لشهر سبتمبر.

للإشارة، خاض بلومي، لحد الآنK مع هال سيتي، 8 مباريات، سجل فيها هدفين وقدم تمريرة حاسمة.