بلومي يتلقى أخباراً غير سارة !

تلقى الدولي الجزائري، محمد بلومي، ضربة موجعة جديدة مع ناديه الإنجليزي هال سيتي، بعدما أكدت الفحوص الطبية معاناته من إصابة على مستوى أوتار الركبة.

ستبعده عن الميادين فترة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع، وفقا لما كشفه موقع “hulldailymail”، اليوم الخميس.

بلومي (23 سنة) كان قد استعاد مكانته تدريجيًا في تشكيلة “التايغرز”، بعد تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي أبعدته منذ نوفمبر الماضي.

غير أن عودته لم تكتمل بعدما اضطر لمغادرة الميدان مصابًا خلال مواجهة ساوثهامبتون الأخيرة.

النجم الجزائري منح انطباعًا جيدًا في مشاركاته القليلة منذ استئنافه اللعب شهر أوت، ما جعل جماهير هال سيتي تعوّل عليه كثيرًا في قادم الجولات من منافسات “التشامبيونشيب”.

لكن هذه الانتكاسة الجديدة ستحرمه من 9 مباريات على الأقل، بينها لقاءات قوية ضد واتفورد، بريستون نورث إند، وشيفيلد يونايتد.